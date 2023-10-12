Однією з найпоширеніших акцій підтримки бойовиків ХАМАС – спалення прапору Ізраїлю. У мережі з'явилися кадри, як один із таких "активістів" хотів спалити стяг, але вогонь перекинувся на нього, передає 24 Канал.

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Миттєва карма

На опублікованому у мережі відео не вказують, де саме стався інцидент зі спаленням прапора Ізраїлю. Але на кадрах видно, що на акцію підтримки бойовиків ХАМАС зібралося чимало людей. Один з учасників підпалив прапор Ізраїлю й вирішив його підняти.

Проте в якусь мить здійнявся сильний вітер і вогонь перекинувся на чоловіка, який намагався спалити прапор. Після цього загорівся одяг учасника акції, а він – вибіг з кадру. У якому стані нині чоловік – невідомо.

Чоловік намагався спалити прапор Ізраїлю: дивіться відео (Увага! Чутливий контент!)

До слова, користувачі мережі дуже влучно прокоментували цей інцидент. Більшість називає таке "спалення" миттєвою кармою, інша ж частина говорить, що таким чином Аллах намагається покарати людей.

Як коментують інцидент у мережі – більше у галереї

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