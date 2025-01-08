Ожидается, что "поколение бета" составит конкуренцию "альфа" и уже к 2035 году будет составлять 16% населения мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert. Согласно прогнозам, многие из них доживут до 22 века.

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Что такое "поколение бета" и каким оно будет

Так, в "поколение бета" входят дети, рожденные, или будут рождены в промежуток с 2025-го по 2039 год.

Соответствующий анализ провела исследовательская фирма McCrindle. Ее основал ученый Марк МакКриндл, который и является автором термина "поколение альфа". Относительно прошлых поколений, то в течение последних ста лет исследователи использовали следующие термины:

поколение бета: 2025 – 2039;

поколение альфа: 2010 – 2024;

поколение Z: 1997 – 2009;

миллениалы: 1981 – 1996;

поколение X: 1965 – 1980;

бумеры: 1946 – 1964;

молчаливое поколение: 1928 – 1945.

Исследователи ожидают, что во многом "поколение бета" будет похожим на своих предшественников – "альфа", то есть в значительной степени сформированными технологиями.

МакКриндл прогнозирует, что жизнь "поколения бета" будет определяться искусственным интеллектом и автоматизацией – и что они столкнутся с серьезными общественными проблемами, такими как климатический кризис и глобальные изменения населения.

В то же время с проблемой управления отношениями своих детей с технологиями и инструментами ИИ уже сталкиваются родители "поколения альфа". Исследование 2023 года показывает, что каждый пятый ученик, который слышал о ChatGPT, использовал его для помощи в обучении. Ученые ранее уже рекомендовали родителям этих детей дольше оставлять их подальше от соцсетей, ведь те могут пагубно влиять на психическое здоровье.

Однако не все ученые согласны с таким разделением на поколения. Например, президент Pew Research Center Майкл Димок убежден, что лучше рассматривать категории как линзу для размышлений об общественных изменениях, а не навешивать на людей ярлыки.