Очікується, що "покоління бета" складе конкуренцію "альфа" і вже до 2035 року становитиме 16% населення світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Alert. Згідно з прогнозами, багато з них доживе до 22 століття.
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Що таке "покоління бета" і яким воно буде
Так, до "покоління бета" входять діти, що народжені, або ж будуть народжені у проміжок з 2025-го по 2039 рік.
Відповідний аналіз провела дослідницька фірма McCrindle. Її заснував науковець Марк МакКріндл, який і є автором терміну "покоління альфа". Стосовно минулих поколінь, то протягом останніх сто років дослідники використовували такі терміни:
- покоління бета: 2025 – 2039;
- покоління альфа: 2010 – 2024;
- покоління Z: 1997 – 2009;
- міленіали: 1981 – 1996;
- покоління X: 1965 – 1980;
- бумери: 1946 – 1964;
- мовчазне покоління: 1928 – 1945.
Дослідники очікують, що багато у чому "покоління бета" буде схожим на своїх попередників – "альфа", тобто значною мірою сформованими технологіями.
МакКріндл прогнозує, що життя "покоління бета" буде визначатися штучним інтелектом і автоматизацією – і що вони зіткнуться з серйозними суспільними проблемами, такими як кліматична криза та глобальні зміни населення.
Водночас з проблемою управління відносинами своїх дітей з технологіями та інструментами ШІ вже стикаються батьки "покоління альфа". Дослідження 2023 року показує, що кожен п'ятий учень, який чув про ChatGPT, використовував його для допомоги в навчанні. Науковці раніше вже рекомендували батькам цих дітей довше залишати їх якомога далі від соцмереж, адже ті можуть згубно впливати на психічне здоров'я.
Проте не всі науковці погоджуються з таким поділом на покоління. Наприклад, президент Pew Research Center Майкл Дімок переконаний, що краще розглядати категорії як лінзу для роздумів про суспільні зміни, а не навішувати на людей ярлики.