Очікується, що "покоління бета" складе конкуренцію "альфа" і вже до 2035 року становитиме 16% населення світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Alert. Згідно з прогнозами, багато з них доживе до 22 століття.

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Що таке "покоління бета" і яким воно буде

Так, до "покоління бета" входять діти, що народжені, або ж будуть народжені у проміжок з 2025-го по 2039 рік.

Відповідний аналіз провела дослідницька фірма McCrindle. Її заснував науковець Марк МакКріндл, який і є автором терміну "покоління альфа". Стосовно минулих поколінь, то протягом останніх сто років дослідники використовували такі терміни:

покоління бета: 2025 – 2039;

покоління альфа: 2010 – 2024;

покоління Z: 1997 – 2009;

міленіали: 1981 – 1996;

покоління X: 1965 – 1980;

бумери: 1946 – 1964;

мовчазне покоління: 1928 – 1945.

Дослідники очікують, що багато у чому "покоління бета" буде схожим на своїх попередників – "альфа", тобто значною мірою сформованими технологіями.

МакКріндл прогнозує, що життя "покоління бета" буде визначатися штучним інтелектом і автоматизацією – і що вони зіткнуться з серйозними суспільними проблемами, такими як кліматична криза та глобальні зміни населення.

Водночас з проблемою управління відносинами своїх дітей з технологіями та інструментами ШІ вже стикаються батьки "покоління альфа". Дослідження 2023 року показує, що кожен п'ятий учень, який чув про ChatGPT, використовував його для допомоги в навчанні. Науковці раніше вже рекомендували батькам цих дітей довше залишати їх якомога далі від соцмереж, адже ті можуть згубно впливати на психічне здоров'я.

Проте не всі науковці погоджуються з таким поділом на покоління. Наприклад, президент Pew Research Center Майкл Дімок переконаний, що краще розглядати категорії як лінзу для роздумів про суспільні зміни, а не навішувати на людей ярлики.