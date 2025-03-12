В Покрове учитель подрался с учеником: за дело взялась полиция
- В школе в Покрове, Днепропетровская область, произошел конфликт между учеником и учителем, который закончился дракой; полиция расследует инцидент.
- Причины конфликта остаются неизвестными, полиция опросила участников и свидетелей конфликта.
В Покрове, что в Днепропетровской области, школьник подрался с учителем. Полицейские узнали об этом факте из социальных сетей и работают в школе, где произошел конфликт.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области и местные сообщества.
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Стычка между школьником и учителем
10 марта в школе в Покрове возник конфликт между учеником и учителем. На видео видно, как преподаватель держал ученика за руки, когда тот пытался сопротивляться. Затем парень начал бить учителя руками и ногами, а педагог пытался его успокоить. В какой-то момент школьник упал, но это не остановило схватку.
В конце видео парень пошел на место и общался о драке с одноклассниками. Что именно стало причиной конфликта – неизвестно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения на уроке. Полиция уже установила личности школьника и учителя, а также опросила других детей.
В Покрове на уроке произошла стычка между учеником и учителем: смотрите видео
Сопредседатель общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова рассказала в комментарии телеканалу "Киев", что такой случай, когда учитель и школьник дерутся, уже не первый, а в классе бушует "нездоровая атмосфера". Она добавляет, что с учениками этого класса и с детьми, в которых преподавал этот учитель, должен поработать психолог. Вероятно, горе-учитель известен в кругу родителей.
Это именно тот случай, когда "не все так однозначно". И я понимаю, почему директор сейчас не дает комментариев... Я так просто намекну, скажу, что возможно этому учителю уже не время работать в учебном заведении,
– сказала Елена Парфенова.
Напомним, ранее в одной из киевских школ учитель ругал ученика, за то, что он громко слушал музыку. Ребенок не реагировал на замечания учителя, в результате чего он начал его бить.