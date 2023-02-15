Россия ударила по многоэтажке в Покровске: есть раненые, люди под завалами

Российские захватчики снова ударили по Украине. На этот раз под обстрелом оказалась многоэтажка в Покровске Донецкой области.

По данным областной военной администрации, россияне атаковали город 15 февраля ориентировочно в 10 часов. Под обстрел попал жилой микрорайон "Солнечный" в Покровске.

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Что известно об обстреле Покровска

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что, по предварительной информации, враг снова применил ракеты.

По состоянию на 11:19 работники ГСЧС проводили спасательную операцию. Им удалось вытащить из разрушенного подъезда двух человек. Последствия удара еще уточнялись.

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– написал советник мэра Мариуполя Павел Андрющенко.

Какие последствия попадания в дом в Покровске / Фото Павла Кириленко

Последствия обстрела многоэтажки в Покровске: смотрите видео

Ориентировочно в 13:12 Павел Кириленко заявил, что в городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.

По состоянию на 13:00 (15 февраля – 24 Канал) известно о 12 раненых гражданских в Покровске. Еще не менее двух человек находятся под завалами,

– заявил глава ОВА.

По словам Кириленко, временное жилье, одежду, еду, медицинскую и психологическую помощь и все необходимое предоставят жильцам дома, чьи квартиры разрушены в результате обстрелов.

Глава ОВА уточнил, что россияне ударили по многоэтажке в Покровске по реактивной системе залпового огня "Смерч".

Важные новости из Покровска

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан заявил, что россияне могут пытаться зайти в тыл украинским войскам 2 способами.

Первый – обойти Угледар одновременно с запада и востока. Второй – попытаться обойти Угледар с западной стороны и сразу выйти на Курахово и Покровск. Ведь именно там проходят 2 дороги, которыми снабжают все необходимое нашим бойцам в Авдеевке и Марьинке.

Также россияне могут попытаться из района Новоселки выходить на Курахово и Покровск.