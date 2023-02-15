Россия ударила по многоэтажке в Покровске: есть раненые, люди под завалами
Источник:Павел Кириленко
Российские захватчики снова ударили по Украине. На этот раз под обстрелом оказалась многоэтажка в Покровске Донецкой области.
По данным областной военной администрации, россияне атаковали город 15 февраля ориентировочно в 10 часов. Под обстрел попал жилой микрорайон "Солнечный" в Покровске.
Читайте также Россия стягивает самолеты и вертолеты к границе Украины: военный аналитик оценил угрозу
Что известно об обстреле Покровска
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что, по предварительной информации, враг снова применил ракеты.
По состоянию на 11:19 работники ГСЧС проводили спасательную операцию. Им удалось вытащить из разрушенного подъезда двух человек. Последствия удара еще уточнялись.
"Русский мир" все превращает в Мариуполь. Руина и смерть. Правда, похоже на "защиту" русскоязычных?
– написал советник мэра Мариуполя Павел Андрющенко.
Какие последствия попадания в дом в Покровске / Фото Павла Кириленко
Последствия обстрела многоэтажки в Покровске: смотрите видео
Ориентировочно в 13:12 Павел Кириленко заявил, что в городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.
По состоянию на 13:00 (15 февраля – 24 Канал) известно о 12 раненых гражданских в Покровске. Еще не менее двух человек находятся под завалами,
– заявил глава ОВА.
По словам Кириленко, временное жилье, одежду, еду, медицинскую и психологическую помощь и все необходимое предоставят жильцам дома, чьи квартиры разрушены в результате обстрелов.
Глава ОВА уточнил, что россияне ударили по многоэтажке в Покровске по реактивной системе залпового огня "Смерч".Обратите внимание! Россия жестоко атаковала Покровск в сентябре 2022 года. К сожалению, тогда погибли 6 человек и 6 – получили ранения.
Важные новости из Покровска
- Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан заявил, что россияне могут пытаться зайти в тыл украинским войскам 2 способами.
- Первый – обойти Угледар одновременно с запада и востока. Второй – попытаться обойти Угледар с западной стороны и сразу выйти на Курахово и Покровск. Ведь именно там проходят 2 дороги, которыми снабжают все необходимое нашим бойцам в Авдеевке и Марьинке.
- Также россияне могут попытаться из района Новоселки выходить на Курахово и Покровск.