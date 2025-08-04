Вблизи Покровска в Донецкой области сейчас идут самые тяжелые бои. Этот город является одной из главных целей российских захватчиков.

Об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Какая ситуация возле Покровска?

В ОСГВ "Хортица" рассказали, какая сейчас ситуация на Покровском направлении.

У Покровска сейчас идут важнейшие бои, самые тяжелые бои. Очевидно, что это одна из целей российской кампании. Конечно, трудно, конечно, хотелось бы, чтобы россияне там были остановлены как можно быстрее, но мы все понимаем, что остановить их там – это большая задача со звездочкой,

– заявил Трегубов.

В то же время подчеркнул, что сейчас делается все возможное, чтобы сдержать российских захватчиков на этом направлении.

Хотя будем честны: их там просто очень много. И тактика, которую они там используют – это фактически тактика размена по количеству россиян на метр земли,

– сказал спикер.

Заметил, что Покровск является главной целью и точкой основного удара оккупантов уже много кампаний. В частности, был таким и во время зимней кампании, которая началась в декабре – январе. В принципе, остается уже несколько лет.

По крайней мере в конце 2023 года россияне уже шли в Покровск точно, сейчас мы имеем середину 2025-го. Для них это важный пункт, который дал бы им возможность контроля над центральной Донетчиной. Поэтому, собственно, они все силы бросали туда,

– подчеркнул Трегубов.

Добавил, что прежде всего надо удержать врага на севере от города. Уничтожить как можно больше личного состава там, чтобы оккупанты не могли проводить дальнейшие наступательные действия.

"Сейчас туда все усилия и направлены. Это уже соревнование двух сил – кто осилит", – отметил спикер.