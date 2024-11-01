Позиции возле Покровска удерживать трудно: в чем преобладает враг

Покровское направление украинского фронта остается самым горячим. Боевые столкновения там продолжаются круглосуточно, оккупанты штурмуют непрерывно, а Силы обороны ценой сверхусилий сдерживают натиск врага и обескровливают его. Это будет иметь эффект в темпах продвижения россиян.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, и отметил, что именно возле Покровска оккупационная российская армия сейчас сосредоточила самый большой контингент в масштабах всего фронта. Поэтому именно благодаря количеству удается медленно продвигаться.

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Россияне преобладают в воздухе и артиллерии

В контексте сложности Покровского направления военный эксперт отметил на том, что российская армия достигла продвижения в этом районе боевых действий прежде всего благодаря преимуществу в двух компонентах. Именно они создают больше всего проблем для Сил обороны.

"Россияне стали больше привлекать бронированную технику для штурмов. Но самое главное, они имеют преимущество в воздухе и в артиллерии. И поэтому КАБы и артобстрелы – это главные причины того, что Силам обороны трудно там удерживать позиции", – сказал Жданов.

Оккупанты несут большие потери

В то же время военный эксперт отметил: россияне, учитывая интенсивные боевые действия, будут нуждаться в перегруппировке и пополнении ресурса. А потому не факт, что в ближайшее время смогут выйти в пригород Покровска.

Потери они несут существенные. Фактически, мы вышли на ежедневную цифру в 1500 россиян убитыми и ранеными. И это также должно повлиять на темпы наступления,

– отметил военный эксперт.

Также Олег Жданов напомнил, что местность вблизи Покровска не очень благоприятна для быстрого наступления. К тому же вокруг города существует линия обороны, возведенная в 2015 году. При условии, если те рубежи подготовят должным образом, это позволит остановить российскую армию у Покровска.

Напомним, местная военная администрация объявила о возможном закрытии въездов и выездов из Покровска для эффективной обороны города.