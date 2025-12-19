Россияне продвигаются на Гуляйполе, а ВСУ улучшили ситуацию в районе Покровска, – ISW

Ожесточенные бои между защитниками и российскими оккупантами идут в Донецкой области. Также продолжается вражеское наступление на Запорожье.

Институт изучения войны оценил ход действий на фронте. По данным аналитиков, и Силы обороны, и оккупанты имеют успехи, передает 24 Канал.

Где продвинулись Силы обороны, а где оккупанты?

Украинские силы недавно продвинулись на Северском направлении. Геолоцированные видеокадры за 17 декабря показывают, как подразделения российского дронового отряда Black Raven наносят удары по ВСУ в западной части Федоровки (на юго-запад от Северска), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.

Между тем геолоцированные снимки за 18 декабря, свидетельствуют, что Силы обороны недавно продвинулись в центральной части Затишья (на северо-восток от Покровска).

Фото за 17 декабря также показывают, что враг недавно продвинулся в тактической зоне Константиновка – Дружковка, а именно на северных окраинах Иванополья (на юг от Константиновки).

Обратите внимание! Геолоцированные видеоматериалы, опубликованные 16 декабря, свидетельствуют, что украинские силы недавно удерживали позиции или продвинулись на восток от Берестка – в районе, где российские источники ранее заявляли о присутствии оккупантов.

Видеоматериалы за 18 декабря показывают, что что российские войска недавно продвинулись в восточной части Гуляйполя и в центральной части Варваровки (на северо-запад от Гуляйполя).

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация на фронте?