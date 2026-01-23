Силы обороны в очередной раз сорвали попытку россиян захватить Покровск и Мирноград, –Сирский

Линия фронта в Донецкой области остается максимально нестабильной из-за постоянных попыток оккупантов продвигаться. В частности российские войска пытаются небольшими группами проникнуть в северные районы Покровска и Мирнограда.

Впрочем, Силы обороны Украины, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию на направлении, продолжают удерживать позиции. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что известно о ситуации на Покровском направлении?

Сырский проинформировал о текущей ситуации на фронте. Он отметил, что во время рабочих встреч и оценки оперативной обстановки удалось наработать дальнейшие шаги для усиления оборонительных возможностей. Речь шла, в частности, о растущей роли БпЛА, фортификаций, а также о надлежащей подготовке военнослужащих.

Александр Сырский отметил эффективную и слаженную работу украинских защитников. Так, они и в дальнейшем сдерживают вражеские войска вблизи Покровска и Мирнограда.

В результате активных штурмовых действий сорвана очередная попытка врага захватить эти населенные пункты. Задействованный оперативный резерв оккупантов понес ощутимые потери,

– сообщил главком.

Кроме того, Сырский отметил военных государственными наградами за срыв планов врага под Покровском. Он наградил бойцов почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины – "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест воинской чести".

Последние новости с фронта Донецкой области