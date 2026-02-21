Россияне усилили давление в районах Родинского и Гришино: в ВСУ объяснили намерение врага
- Российские войска пытаются окружить Покровск и Мирноград, усилив давление в районах Родинского и Гришино.
- Украинские силы обороны противодействуют, усиливая аэроразведку и минируя возможные пути продвижения врага.
На Покровском направлении продолжаются активные бои. Враг пытается полностью оккупировать Покровск и Мирноград. Для этого противник хочет взять эти города в "клещи".
С целью полной оккупации Покровска и Мирнограда россияне усиливают давление, в частности, в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Об этом сообщает "Группировка войск "Восток"".
Что задумал враг на Покровском направлении?
В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Вследствие активной работы вражеских дронов логистика украинских сил существенно затруднена, но обеспечивается.
Всего за минувшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка и в сторону Новоалександровки, Кучерового Яра, Сергеевки, Новопавловки.
Российские войска активизировали попытки окружить Покровск и Мирноград. Они усилили давление с направлений Котлиного и Родинского. Украинские силы обороны противодействуют этим действиям: усилили аэроразведку и дополнительно минируют возможные пути продвижения врага.
Наши подразделения проводят поисково-ударные операции, чтобы остановить россиян и не дать им продвинуться дальше. Уничтожают также транспорт, который противник использует для штурмов. Такие же действия продолжаются в Мирнограде и вокруг города. Враг и в дальнейшем применяет тактику малых пехотных групп, что существенно истощает его личный состав.
Какова ситуация в районе Мирнограда и Покровска?
- Аналитики DeepState отмечают, что Мирноград скоро падет. Город постепенно поглощается врагом. Покровск захвачен россиянами на 95 процентов.
- Военный эксперт объяснил, что Донбасс – это преимущественно открытая степь, поэтому держать оборону просто в поле невозможно: пехота в окопах быстро становится легкой мишенью. Оборону нужно строить в лесах или населенных пунктах. Если ВСУ придется отойти от Покровска и Мирнограда примерно на 7 километров, россияне смогут выровнять линию фронта. Тогда из 150 тысяч военных, которые сейчас штурмуют это направление, около 30 тысяч останутся там, а остальных могут перебросить на другие участки. По прогнозу эксперта, их могут направить на Константиновку для дальнейших попыток наступления на Краматорск и Славянск.
- Американский военный журналист Дэвид Акс отмечает, что Украина пошла на сложный, но оправданный компромисс на фронте. Пока россияне продвигаются в части Донецкой области, ВСУ перешли в контрнаступление в Днепропетровской и Запорожской областях. Это позволило снять угрозу для Запорожья, которое оказалось под риском после захвата россиянами Гуляйполя. В то же время продвижение врага возле Покровска и Мирнограда не дает ему стратегического преимущества для наступления на Краматорск и Славянск, ведь это направление хорошо укреплено. Ситуация изменилась после того, как россияне потеряли часть связи и координации. Украина воспользовалась этим, перегруппировала силы и нанесла мощные контрудары на юго-востоке. В результате россияне потеряли контроль над значительной территорией, а Украина – лишь часть участка к северу от Покровска и Мирнограда, которая не имеет решающего значения для дальнейших боев.