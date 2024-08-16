Россияне стремительно подступают к Покровску: показываем на карте, где расположен этот город

Власти Покровска Донецкой области призвали местных жителей как можно скорее покинуть город. Ведь оккупанты быстро приближаются к нему.

По словам главы МВА Сергея Добряка, российские захватчики находились на расстоянии 10 километров от окраин Покровска. Чиновник попросил людей не медлить с эвакуацией, ведь ситуация все ухудшается. По состоянию на июнь в городе оставалось около 60 тысяч жителей.

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Враг наступает на Покровск

В течение нескольких месяцев Покровское направление остается самым горячим. Именно здесь враг проводит наибольшее количество штурмов. Так, за минувшие сутки оккупанты совершили на этом направлении 41 атаку.

Покровск – город в Украине, административный центр Покровской городской громады и Покровского района Донецкой области. Расположен в западной части Донецкой области, поэтому его называют "западными воротами Донбасса". По городу течет река Гришинка. В южной части города берет начало Балка Созонова.

Где расположен Покровск: смотрите на карте

Покровск – стратегически важный город. В случае его захвата противником под угрозой окажутся другие населенные пункты. Если россияне возьмут Покровск, то зайдут в спину Курахово, Константиновке и Краматорску. В окружении окажется Торецк.

Также противника интересует так называемая трасса "Покровск – Константиновка"