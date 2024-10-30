Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд: что произошло

Город Покровск Донецкой области полностью заблокируют на въезд и выезд с целью обороны. Местные власти призывают эвакуироваться.

О блокировании Покровска сообщил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он призвал людей уехать хотя бы на зиму.

К теме "У нас всего меньше, но силы воли больше": главный сержант "Флорист" о боях под Покровском

Что означает блокада Покровска

За каждым городом закреплена боевая бригада. За нашим также, очень мощная. Спасибо инженерам, которые разработали план обороны города. Жителей призываю эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц и так далее. Люди это уже видят. Мы блокируем уже окраины города,

– сказал Сергей Добряк.

По его словам, эвакуация немного замедлилась, хотя семьи с детьми уезжают. В городе остается 55 детей, а всего 11 900 человек.

Чиновник поблагодарил тех, кто выезжает, ведь в городе все опаснее. Критическая инфраструктура почти разрушена – на 80%. Раненых везут в Доброполье, хотя в Покровске работает городская больница и несколько семейных врачей.

Россияне не останавливаются ни перед чем, уничтожая многоэтажки и социальный сектор. Оккупанты уже за 6,7 километра от одной из окраин Покровска. Пока эта цифра, к счастью, неизменна, то есть вражеские солдаты не подошли ближе.

В городе есть скважины и 9 точек питьевой воды, где есть обратный осмос. Питьевую воду развозят коммунальщики, две недели с этим помогает и ЮНИСЕФ. В целом Покровск живет: еще работают магазины и рынок, отделения Укрпочты и Новой почты, банкоматы, офис соцзащиты и ЦПАУ.

Но власти призывают выехать хотя бы на зиму: будут пункты обогрева, но об отопительном сезоне речь не идет. А это значит, что когда мир погрузится в рождественскую сказку и отовсюду будет звучать "Щедрик", Покровск, где была создана эта песня, будет в холоде.