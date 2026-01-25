Силы обороны остановили группу россиян в Покровске: есть раненые оккупанты

Российские атаки на фронте не утихают. Украинские защитники держат Покровское направление, где недавно остановили вражескую группу.

Кадры работы дронов и артиллерии 147-й отдельной артиллерийской бригады показал 7 корпус ДШВ ВСУ.

Как ВСУ останавливали врага в Покровске?

Как рассказали бойцы 147 ОАБр, в районе промышленной зоны на северо-западе Покровска они сорвали попытку продвижения российской группы.

Для остановки противника применили дроны и артиллерию. Отмечается, что сначала по трем оккупантам отработали беспилотники бригады. Затем по россиянам нанесли удар из артиллерии калибра 155 миллиметров.

Успешная попытка сорвать атаку на Покровск: смотрите видео

По словам защитников, в результате операции трое российских военных получили ранения.

Как изменилась ситуация на фронте?