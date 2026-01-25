Укр Рус
25 января, 12:16
2

Силы обороны остановили группу россиян в Покровске: есть раненые оккупанты

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Украинские защитники с помощью дронов и артиллерии остановили продвижение российской группы в в Покровске.
  • В результате операции ранены трое оккупантов.

Российские атаки на фронте не утихают. Украинские защитники держат Покровское направление, где недавно остановили вражескую группу.

Кадры работы дронов и артиллерии 147-й отдельной артиллерийской бригады показал 7 корпус ДШВ ВСУ.

Как ВСУ останавливали врага в Покровске?

Как рассказали бойцы 147 ОАБр, в районе промышленной зоны на северо-западе Покровска они сорвали попытку продвижения российской группы.

Для остановки противника применили дроны и артиллерию. Отмечается, что сначала по трем оккупантам отработали беспилотники бригады. Затем по россиянам нанесли удар из артиллерии калибра 155 миллиметров.

Успешная попытка сорвать атаку на Покровск: смотрите видео

По словам защитников, в результате операции трое российских военных получили ранения.

Как изменилась ситуация на фронте?

  • По данным аналитиков ISW, российская армия в конце января продвинулась на Славянском направлении и в районах Доброполья, Покровска и Новопавловки.

  • В то же время украинские подразделения имели успехи на востоке Запорожской области и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

  • Как ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Силы обороны эффективно отражают попытки России захватить Покровск и Мирноград. Во время боев оперативный резерв оккупантов понес существенные потери.