"Тела гражданских уже повсюду": фотографы Либеровы показали, как выглядит Покровск сегодня

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали ужасные последствия ежедневных обстрелов Покровска. Из-за постоянных атак город оказался на грани гуманитарной катастрофы, а гражданские жители погибают прямо на улицах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Либеровых в Instagram.

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Как сегодня выглядит Покровск

Константин Либеров рассказал, что попал в Покровск вместе с военными 93 бригады Холодный Яр. По его словам, поездку планировали несколько дней и несколько раз она откладывалась, ведь все дороги, которые ведут в город, контролируются российскими дронами на оптоволокне.

Дорога смерти здесь – каждая дорога. Засады FPV на оптоволокне – это новые реалии этой войны. Поэтому все передвижения превратились в лотерею, фактически напрямую зависящую от погоды, ветра и удачи. Из-за отсутствия логистики то, что происходит сейчас в городе, уже смело можно назвать гуманитарной катастрофой,

– отметил Константин.

Он добавил, что враг ежедневно наносит 30 – 60 ударов КАБами по Покровску, из-за чего гибнут местные жители.

Как выглядит Покровск после российских обстрелов / Фото Либеровых

"Тела гражданских уже можно встретить повсюду. Вывозить их больше нет возможности и некому. В лучшем случае – наспех прикапывают соседи во дворах. В худшем – они просто остаются там, где их встретила смерть от российского снаряда: дома или на улице. От этого невозможно спрятаться", – рассказал фотограф.

Напомним, что в начале апреля была информация о том, что россияне пытаются пересечь трассу Покровск – Константиновка. Тогда представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать врага.