Россияне притормозили на Покровском направлении: офицер ВСУ назвал причину

Российские оккупанты несут действительно большие потери на Покровском направлении. Из-за этого у них возникают определенные проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. По его словам, действительно можно говорить, что оккупанты несколько притормозили на Покровском направлении. Все это благодаря титаническим усилиям подразделений Сил обороны Украины.

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Что происходит на Покровском направлении

Как рассказал военный, на Покровском направлении ежесуточно происходит около 60-70 боевых столкновений. Враг постоянно пытается прорвать нашу оборону, но испытывает реально огромные потери. Это существенно на них влияет.

Можно говорить, что оккупанты притормозили. У них очень упало морально-психологическое состояние. Они будто бьются о скалу. Разбили лоб. Перематываются грязными тряпками. И дальше разбивают. К сожалению, у них есть небольшие продвижения. Но это происходит из-за того, что мы бережем личный состав. Мы не можем удерживаться на разрушенных позициях,

– заметил Цехоцкий.

Буквально утром 1 января враг попытался накопить пехоту и бронированную технику для наступления вблизи населенного пункта Соленое. Силы обороны оперативно все обнаружили и ударили по скоплению врага.

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