Битва за Покровск: ССО уничтожили место накопления личного состава подразделения России
- ССО Украины уничтожили место скопления российских военных в населенном пункте Уют, используя дроны.
- Операция сорвала планы врага на окружение Покровско-Мирноградской агломерации, данные о потерях уточняются.
ССО уничтожили место скопления личного состава 51-й армии России. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, атака дронами закончилась успехом.
Подразделения Сил специальных операций ликвидировали врага в населенном пункте Затишок, в Донецкой области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ.
Смотрите также Враг использует непогоду для наступления на Гуляйпольском и Покровском направлениях: обзор ISW
Как детали операции ССО известны?
Подразделение российской армии находилось в населенном пункте Затишок в Донецкой области. Однако украинские силы обнаружили его и ликвидировали личный состав с помощью беспилотников.
Во время операции в здании находились подразделения 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад вражеской армии. Противник пытался накопить силы под прикрытием плохой погоды для окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации.
Однако украинские военные этому помешали – дроны ССО успешно достигли цели. Сейчас данные о потерях противника уточняются.
Украинские Силы специальных операций продолжают применять асимметричные методы, чтобы уменьшить наступательные возможности российских войск.
Что известно о ситуации на Покровском направлении?
Россияне все еще пытаются окружить украинские силы в Покровске и Мирнограде, продвигаясь через Родинское.
Известно, что враг продвинулся в центре Родинского, однако украинские силы продолжают удерживать свои позиции в этом городе.
Горсовет Покровска и позиции на севере и северо-западе города сейчас под контролем украинцев. Кроме того, защитники очистили позиции на севере Покровска, обеспечили логистический путь и продвигаются вдоль Донецкой железной дороги.
В то же время россияне продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка.