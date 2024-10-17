Ситуация еще не катастрофическая: полковник запаса ВСУ рассказал о боях под Селидовом

Ситуация в Селидово Донецкой области остается напряженной, но еще не катастрофической. Оккупанты усиленно давят на фланги.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что ситуация в Селидово сейчас не такая, как в свое время была под Угледаром.

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Чего ожидать дальше

Как предположил Свитан, возможно, подразделения, которые находятся на флангах, имеют недостаточную коммуникацию с основными силами в Селидово. Это может привести к проблемам.

Россияне могут попытаться продавить фланги, как это было под Угледаром. Тогда группа, которая руководит обороной Селидово, будет вынуждена отойти, чтобы не было окружения,

– сказал Свитан.

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По мнению Свитана, проблемы с коммуникацией и управлением случаются из-за того, что на одном направлении может быть много разных подразделений, у которых разные руководства. Поэтому иногда получается ситуация, что не все знают, кто какую задачу выполняет.

Есть проблемы с управлением, но их можно решить. Если это удастся, то мы удержим направление. Потеря Селидово позволит россиянам сунуться на Покровск с юга. Тогда они смогут это делать даже без захвата Курахово, которое расположено южнее,

– рассказал Свитан.