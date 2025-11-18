Покровско-Мирноградский котел и наибольшие потери врага за последние месяцы: обзор от ISW
- Российские войска пытаются окружить украинские подразделения в Покровско-Мирноградском котле, но сталкиваются с проблемами из-за недостатка сил и распыления усилий.
- Украинские контратаки под Добропольем эффективно сдерживают российские наступления, нанося значительные потери врагу.
Россияне пытаются замкнуть Покровско-Мирноградский котел и прорваться в сам Покровск. Украинские контратаки под Добропольем и устойчивая оборона в городе сдерживают врага и тормозят его наступление.
Несмотря на это, Россия продолжает концентрировать войска и использовать туман для переброски подразделений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.
Какая ситуация сейчас возле Покровска и Доброполья?
Российские войска, вероятно, пытаются удержать украинские подразделения внутри Покровска и окружить их в Покровско-Мирноградском котле, действуя с запада. Части 2-й армии и 51-го корпуса пытаются сомкнуть кольцо с разных сторон, однако обе вражеские группировки имеют проблему в виде недостатка сил поэтому не могут достичь существенного продвижения. 51-й корпус распыляет свои силы, ведя бои в двух несвязанных направлениях. Враг пытается прорваться к северу от Покровска и стремится зажать украинские силы.
Российская армия на северо-востоке пробует наступать сразу в нескольких точках, в частности в районе Доброполья. Часть сил движется на юго-запад, чтобы оккупировать Родинское и замкнуть окружение украинских сил, а морская пехота продвигается в сторону Софиевки и Новопавловки.
В то же время украинские войска активно контратакуют Добропольский выступ с обеих сторон, сдерживая россиян и не давая им расширить прорыв.
По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, российские бригады 51-го корпуса, вероятно, для защиты от украинских атак вынуждены контратаковать вдоль линии Заповедное – Ивановка, к юго-востоку от Доброполья и линии Маяк – Новое Шахово, что к востоку от Доброполья.
Аналитики отмечают, что россияне сначала попытались развить наступление в сторону Доброполья, в частности, чтобы продемонстрировать "успехи" накануне августовского саммита на Аляске 2025 года. Однако это наступление быстро стало проблемным – российский милблогер признал, что их прорыв был слишком узким, логистика слабой, а само выступление было уязвимым к украинским атакам. Поэтому после этого 51-й корпус перенес фокус с Доброполья на попытки разрушить Покровск карманом. Но теперь корпусу приходится одновременно наступать на север и северо-восток от Покровска и оборонять свой восточный фланг от украинских ударов.
Вражеской 2-й армии также не хватает концентрации сил, ведь она пытается одновременно закрыть Покровско-Мирноградский котел с юго-запада и продвигаться внутри Покровска и на север от него. По словам Машовца, бои возле Удачного и Котлиного показывают, что россияне распыляют свои усилия. Хотя 2-й армии удалось продвинуться быстрее, чем 51-му корпусу, она так и не смогла захватить Покровск с момента своего прорыва в конце октября 2025 года.
Вражеские силы на этом направлении несут одни из самых больших потерь за последние месяцы, а части 2-го и 51-го корпусов заметно истощены. По оценкам экспертов ISW, Россия, вероятно, захватит Покровск и Мирноград, однако когда именно это произойдет и какие будут последствия пока не понятно.
Аналитики считают, что Россия, вероятно, готовится перебрасывать войска вероятно в Покровск на технике, используя неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман, чтобы ускорить зачистку города. Машовец говорит, что оккупанты специально расчищают ключевые дороги в направлении Мирнограда, чтобы их транспортные колонны могли беспрепятственно зайти в город.
В то же время ситуация внутри Покровска также остается сложной: украинские подразделения на севере города заставляют небольшие российские группы воевать в частичном окружении, тогда как украинцы к югу от железной дороги тоже находятся в подобных условиях. Поскольку тактика врага не дает России нужного результата, россияне могут перейти к массовой переброске пехоты на транспорте под прикрытием плохой погоды.
Ситуация в Покровске 17 ноября / карта ISW
Ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации 17 ноября / карта ISW
Что известно о ситуации на других участках фронта?
За прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение на фронте. Россияне обстреляли украинские позиции и населенные пункты 4336 раз, в том числе 75 – из реактивных систем залпового огня.
На Константиновском направлении враг пытался провести около 20 штурмов, на Александровском – 13.
На Приднестровском направлении враг дважды безрезультатно пытался подойти к нашим позициям – обе попытки были быстро сорваны защитниками. На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной – никаких признаков формирования ударных группировок противника.