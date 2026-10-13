Сырский о проблемах в снабжении армии: в бригаде "Рубеж" объяснили, что происходит на самом деле

В бригаде "Рубеж" заявили, что в настоящее время у военных имеется достаточное количество FPV-дронов для поражения противника, однако они испытывают острую нехватку пилотов. Кроме того, ключевой потребностью для сдерживания штурмов оккупантов являются управляемые модули минирования.

О неотложных потребностях фронта в эфире 24 Канала рассказал Владимир Черняк, офицер бригады "Рубеж".

Ситуация с обеспечением беспилотниками

В 2023 – 2024 годах на фронте наблюдалась значительная нехватка FPV-дронов. Впоследствии поставки беспилотников существенно выросли, однако возникла другая системная проблема – дефицит квалифицированных операторов.

Сейчас в бригаде "Рубеж" ситуация с техническим обеспечением FPV-дронами стабилизировалась. Средств поражения хватает для сдерживания вражеских атак, но остро не хватает специалистов для управления ими.

В бригаде "Рубеж" сейчас ситуация такова, что на самом деле дронов у нас достаточно для того, чтобы наносить противнику эффективное огневое поражение и сдерживать его во время наступления. Не хватает как раз пилотов этих дронов,

– отмечает Черняк.

Владимир Черняк о потребностях фронта / смотрите видео

О "дисбалансе" в закупках для ВСУ

Напомним, что между военным руководством во главе с экс-главнокомандующим Александром Сырским и Министерством цифровой трансформации и его главой Михаилом Федоровым существовали серьезные разногласия по вопросам обеспечения фронта.

По словам бывшего военного руководителя, при планировании оборонных закупок Минцифры не в полной мере учло реальные интересы и более широкие потребности армии на поле боя. Это привело к определенному технологическому дисбалансу на передовой.

Сырский отметил, что команда Михаила Федорова сделала ключевую ставку исключительно на БПЛА. Из-за такого радикального акцента без должного внимания остались другие критически важные для фронта позиции: наземные роботизированные комплексы (НРК); автомобильная техника (пикапы); мотоциклы для быстрого перемещения личного состава.

При этом экс-главнокомандующий подчеркнул, что даже при таком приоритете армия все равно испытывала острый дефицит беспилотников. По его оценкам, ВСУ получали лишь около половины от реальной потребности в дронах.

Почему на Покровском направлении необходимо минирование?

На Покровском направлении российские оккупанты уже длительное время практикуют тактику инфильтрации. Сдерживать интенсивные наступательные темпы противника исключительно артиллерией или дронами становится все сложнее.

На участках, куда не могут добраться FPV-дроны или артиллерийские средства, единственным надежным инструментом для остановки пехоты и техники противника является инженерное минирование переднего края.

Единственным эффективным средством для остановки противника является именно минирование территории, потому что, как минимум, когда эта территория заминирована, мы можем быть уверены, что противник там не пройдет,

– подчеркивает военный.

Сейчас бригада "Рубеж" открыла сбор средств на управляемые модули для минирования и разминирования, которые позволят эффективно блокировать продвижение врага и защитить позиции украинских защитников.

Как меняются потребности фронта

Военные аналитики и бойцы на передовой отмечают, что обеспечение армии за годы полномасштабной войны развивается "волнами". Были периоды, когда волонтеры и государство массово удовлетворяли потребности в квадрокоптерах типа Mavic, впоследствии акцент сместился на автомобильный транспорт, а сейчас возникает потребность в комплексных решениях – от РЭБ до роботизированных платформ.

В настоящее время для многих подразделений, в частности для бригады Национальной гвардии "Рубеж", вопрос баланса между классической техникой, дронами и наземными роботами остается одним из самых острых для эффективного сдерживания врага.