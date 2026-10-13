Про нагальні потреби фронту в ефірі 24 Каналу розповів Володимир Черняк, офіцер бригади "Рубіж".
Ситуація із забезпеченням безпілотниками
У 2023 – 2024 роках на фронті спостерігалася значна нестача FPV-дронів. Згодом постачання безпілотників суттєво зросло, однак виникла інша системна проблема – дефіцит кваліфікованих операторів.
Зараз у бригаді "Рубіж" ситуація з технічним забезпеченням FPV-дронами стабілізувалася. Засобів ураження вистачає для стримування ворожих атак, але критично бракує фахівців для управління ними.
В бригаді "Рубіж" зараз ситуація є такою, що насправді дронів у нас достатньо для того, щоб наносити противнику ефективне вогневе ураження і стримувати його під час наступу. Не вистачає якраз таки пілотів цих дронів,
– зазначає Черняк.
Володимир Черняк про потреби фронту / дивіться відео
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Чому на Покровському напрямку потрібне мінування?
На Покровському напрямку російські окупанти вже тривалий час практикують тактику інфільтрації. Стримувати інтенсивні наступальні темпи ворога виключно артилерією чи дронами стає дедалі складніше.
У ділянках, куди не можуть дістати FPV-дрони чи артилерійські засоби, єдиним надійним інструментом зупинки піхоти та техніки противника є інженерне мінування переднього краю.
Єдиним ефективним знаряддям для зупинки противника є саме мінування території, тому що, як мінімум, коли та територія є замінованою, ми можемо бути впевненими, що противник там не пройде,
– наголошує військовий.
Зараз бригада "Рубіж" відкрила збір на керовані модулі для мінування-розмінування, які дозволять ефективно блокувати просування ворога та захистити позиції українських оборонців.