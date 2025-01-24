"Оккупанты просачиваются под покровом тумана": в ВСУ рассказали о ситуации под Покровском

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Только за минувшие сутки здесь россияне 63 раза пытались прорвать украинскую оборону.

Сейчас погодные условия позволяют оккупантам под покровом тумана просачиваться к линии боестолкновения. Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий.

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Какая ситуация под Покровском

Офицер говорит, что россияне стремятся обойти Покровск. В связи с этим, сейчас возобновились более активные штурмовые действия в направлении Мирнограда с севера от города.

За минувшие сутки было 63 попытки противника прорвать оборону. И практически эта цифра повторяется ежесуточно,

– добавляет Цехоцкий.

Он также отмечает, что подразделения украинских Сил обороны работают для того, чтобы истощить и уничтожить врага. По словам Цехоцкого, за минувшие сутки были убиты или тяжело ранены более 400 россиян.

В то же время командир батальона специального назначения "Шквал" 59 ОМПБр с позывным "Балу" говорит, что на его участке фронта тактика изменилась с уменьшением динамики действий. Он добавляет, что сейчас на Покровское направление заходят новые российские подразделения, потому что "старые уже немножко подтерлись".

"Балу" отмечает, что у россиян есть серьезные проблемы с техникой. По его словам, за месяц украинские Силы обороны уничтожают такое количество техники, которую Россия не сможет произвести за год.

Однако, он добавляет, что в украинской армии меньше снарядов, чем в российской – людей. Именно благодаря ресурсам россиянам удается окружать украинских военных в "котлы" на разных направлениях.