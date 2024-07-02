Взрывы каждую минуту, – офицер ВСУ рассказал, как действует враг на фронте

Ситуация на фронте остается тяжелой, враг пытается найти слабое место в обороне Украины. Только на Покровском направлении в течение 1 июля украинские военные отбили 49 атак российских захватчиков.

Офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал 24 Каналу, что оккупанты лезут изо всех сил, а каждый их штурм, ракета или снаряд угрожает жизни военных и гражданских. Несмотря на это украинские защитники сдерживают врага.

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Продолжаются непрерывные бои

"Наша бригада стоит на Покровском направлении. Там ведутся круглосуточные штурмы, каждую минуту летит снаряд или дрон, обязательно что-то взрывается", – рассказал офицер.

Несмотря на это одна тенденция остается неизменной: чем больше россиян наступает и пытается прорвать оборону, тем больше их погибает. Это неизменный алгоритм на поле боя.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

По словам военного, за все время полномасштабной войны в оккупантов не было снарядного голода. На протяжении многих лет они готовились к боевым действиям, поэтому обеспечены всем на высоком уровне.

"Наоборот за определенный период времени у них увеличились беспилотные летательные аппараты различного типа, сейчас они увеличили количество разведывательных беспилотников и пытаются найти щель, куда могли бы нажать и прорвать", – отметил Сергей Цехоцкий.

Он добавил. что благодаря умелым действиям командиров на местах и в целом командованию фронт держится.