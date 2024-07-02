Офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів 24 Каналу, що окупанти лізуть з усіх сил, а кожен їхній штурм, ракета чи снаряд загрожує життю військових і цивільних. Попри це українські захисники стримують ворога.

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Тривають безперервні бої

"Наша бригада стоїть на Покровському напрямку. Там ведуться цілодобові штурми, кожну хвилину летить снаряд чи дрон, обов'язково щось вибухає", – розповів офіцер.

Попри це одна тенденція залишається незмінною: чим більше росіян наступає та намагається прорвати оборону, тим більше їх гине. Це незмінний алгоритм на полі бою.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

За словами військового, за весь час повномасштабної війни в окупантів не було снарядного голоду. Упродовж багатьох років вони готувалися до бойових дій, тому забезпечені усім на високому рівні.

"Навпаки за певний період часу у них збільшились безпілотні літальні апарати різного типу, зараз вони збільшили кількість розвідувальних безпілотників і намагаються знайти щілину, куди могли б натиснути й прорвати", – зауважив Сергій Цехоцький.

Він додав. що завдяки вмілим діям командирів на місцях та загалом командуванню фронт тримається.