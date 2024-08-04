Растет уверенность в нашей победе, – офицер 59 ОМПБр о боях на Покровском направлении

Район Покровска в Донецкой области остается одним из самых горячих на фронте. Россияне пытаются продвигаться вперед, уничтожая все на своем пути.

В то же время ситуация на этом участке пока не является критической. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Сергей Цехоцкий – офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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Что происходит в районе Покровска

Покровское направление является одним из самых тяжелых на фронте. Россияне сконцентрировали свои силы, чтобы продвинуться в Покровск, а затем выйти и на Константиновку.

С того, что я могу и хочу рассказать, Покровский и Кураховский направление, где находится наша бригада, являются теми участками, где враг нет ни стратегического, ни оперативного успеха. Так, есть тактические продвижения: они разрушают позиции, вообще все, до чего могут дотянуться, поэтому с целью сохранения жизни и здоровья, мы перемещаемся на новые подготовленные позиции,

– подчеркнул Сергей Сехоцкий.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Из-за постоянных штурмов врага украинским военным действительно сложно. Однако наши защитники делают все для сдерживания оккупационной армии.

"Вторую неделю подряд, впервые за долгий период, мы говорим о попытках наступательных штурмовых действий со стороны противника... С каждым днем борьбы у нас растет уверенность в нашей победе. Я общаюсь со многими и часто спрашиваю, какие ощущения были, когда человек шел в армию. Отвечали: "я иду погибнуть за своих родных". А сейчас отвечают "я понимаю, что есть шанс выжить", – рассказал военный.

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали примерно 2600, а в июле – более 2300 оккупантов. Также большие потери военные нанесли врагу в технике: это и бронетехника, и пушки, и дроны, и склады БК.