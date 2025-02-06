Враг бросает в бой непрерывный конвейер пехоты: как россияне атакуют на Покровском направлении

Количество боевых столкновений в Донецкой области в течение суток снизилось, однако в регионе продолжаются активные атаки. Россияне осуществляют комбинированные штурмы за счет привлечения большого количества пехоты.

Также для этого они применяют много автомобильной техники и мотоциклов. Соответствующую информацию в эфире телемарафона сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает 24 Канал.

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Что происходит в Донецкой области

По его словам, на направлениях, где продолжаются активные боевые действия, это, в частности, Лиманское направление, Кураховское, Торецкое и Покровское, противник пытается продолжать активные штурмы. На последнем в течение суток нацгвардейцы в зоне ответственности отбили 8 штурмов.

Спикер говорит, что активно противник проводил штурмовые действия в районе Елизаветовки, Лисовки, в районе Успеновки, Дачного и южных флангов Покровска. Там противник применяет комбинированные штурмы путем привлечения большого количества пехоты, а также использует погодные условия.

Сейчас в основном туманная погода, которая затрудняет ведение аэроразведки для наших подразделений. И таким образом противник пытается осуществлять, скажем, непрерывный конвейер движения групп пехоты, они могут быть как малочисленные, от двух до шести человек, так и в составе отделения, например, до 10 человек,

– рассказал он.

Руслан Музычук добавил, что в течение последних месяцев россияне существенно увеличили использование дронов и средств РЭБ. В то же время Силы обороны также применяют это, что позволяет не подпускать противника к линии обороны, а большинство штурмов удается обнаружить и уничтожать.

Кроме вышеупомянутого, в последние недели враг привлекает автомобильную технику и мотоциклы на Покровском направлении. Впрочем, по его словам, украинские военные достаточно эффективно держат оборону, на этом участке фронта продолжаются активные боевые действия.

"Мы видим, даже на Покровском направлении, враг концентрирует усилия возле 10 населенных пунктов, пытаясь и продвигаться, и закрепиться. Там, где противнику удается получить определенное продвижение, пытаются сразу налаживать и логистику. Видим, что на Покровском направлении, несмотря на существенные потери, противник постоянно проводит пополнение и личного состава, и техники. Ну и, конечно, это дроны", – добавил спикер.