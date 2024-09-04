Покровск им не очень нужен, – боец ВСУ сказал, куда рвутся россияне

На Покровском направлении, которое сейчас является самым тяжелым на фронте, россияне пробуют прорываться маленькими группами, чтобы не стать мишенью для украинской артиллерии, ракет и дронов. Они бросают туда все, что могут.

Однако врагу, как рассказал 24 Каналу военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, вероятнее всего, не нужен Покровск. Он стремится отрезать украинских военных от Запорожской группировки войск, поэтому рвется к трассе из Константиновки в Покровск.

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Военнослужащий ВСУ рассказал, что имеющиеся ресурсы у врага позволяют только мечтать о том, чтобы перерезать логистику по трассе Покровск – Константиновка. Хотя украинские военные уже давно не пользуются этой автодорогой, они ездят полями и другими дорогами.

"Врагу на самом деле, мне кажется, не очень и нужен Покровск <..> Он стремится отрезать нас от Запорожской группировки войск. Это все, на что они способны, как по мне. Но здесь все рядом, и противник в случае необходимости достаточно быстро перебрасывает резервы", – отметил Сазонов.

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К настоящей стратегии добавляется еще и кабинетная. Россияне хотят докладывать руководству в Кремле о каких-то успехах. У Часового Яра, на Лиманском направлении, Запорожье и Херсоне – их нет. В то же время в районе Покровска есть, поэтому они стремятся максимум "выжать" из этого.

Также для того, что потом на переговорах использовать это как рычаг влияния. Мол, "смотрите, какая линия боевого соприкосновения, можем угрожать уже отсюда". Но я повторяю, что не очень верю в то, что им удастся взять Покровск. Я очень в этом сомневаюсь,

– сказал Кирилл Сазонов.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте