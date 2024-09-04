Однак ворогу, як розповів 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, найімовірніше, не потрібний Покровськ. Він прагне відрізати українських військових від Запорізького угруповання військ, тому рветься до траси з Костянтинівки в Покровськ.

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Військовослужбовець ЗСУ розповів, що наявні ресурси у ворога дозволяють лише мріяти про те, щоб перерізати логістику по трасі Покровськ – Костянтинівка. Хоча українські військові вже давно не користуються цим автошляхом, вони їздять полями та іншими дорогами.

"Ворогу насправді, мені здається, не дуже й потрібний Покровськ <..> Він прагне відрізати нас від Запорізького угруповання військ. Це все, на що вони здатні, як на мене. Але тут все поруч, і противник у разі потреби досить швидко перекидає резерви", – зазначив Сазонов.

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До справжньої стратегії додається ще й кабінетна. Росіяни хочуть докладати керівництву у Кремлі про якісь успіхи. Біля Часового Яру, на Лиманському напрямку, Запоріжжі та Херсоні – їх немає. Водночас у районі Покровська є, тому вони прагнуть максимум "вичавити" з цього.

Також для того, що потім на перемовинах використовувати це як важіль впливу. Мовляв, "дивіться, яка лінія бойового зіткнення, можемо погрожувати вже звідси". Але я повторюю, що не дуже вірю в те, що їм вдасться взяти Покровськ. Я дуже в цьому сумніваюся,

– сказав Кирило Сазонов.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті