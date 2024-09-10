"Бои за Покровск не завершились": вероятно, придется отойти с некоторых позиций

В течение последней недели россияне не продвинулись в направлении Покровска. Да, были частичные передвижения, но они не существенные. Впрочем, это не означает, что российское наступление остановилось.

Чуть южнее города, а именно на Кураховском направлении, чрезвычайно сложная ситуация. Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала подробно разобрал ситуацию на Донбассе.

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Почему бои за Покровск еще не завершились

Военный эксперт отметил, что россияне прорвались в направлении населенных пунктов Мемрик и Украинск, вышли к поселку Горняк, фактически перерезав коммуникации наших позиций, которые удерживались на левом берегу Волчья в районе сел Галициновка, Желанное Первое, Желанное Второе и Звездное.

Одновременно с этим, в направлении Красногоровка – Кураховка оккупанты также продвинулись, создав полуокружение для украинских сил и средств. И, вероятнее всего, Силы обороны будут вынуждены отойти из этой локации к позициям Украинск – Горняк – Кураховка, чтобы не оказаться в окружении. Противник это делает абсолютно сознательно, чтобы продолжить Покровскую операцию. Он пытается выровнять фланги.

В случае нашего отхода, противник будет пытаться продвинуться в районе Покровска. Это займет определенное время. Не думаю, что мы будем терять его, наоборот, делать все возможное, чтобы усилить наши контингенты на этом направлении. То есть бои за Покровск еще не завершились. Пока не видим признаков, что это вскоре произойдет,

– отметил Сергей Грабский.

Откуда Украина может отойти: смотрите на карте