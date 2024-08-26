Больше всего влияет на режим Путина: на чем вскоре будет вынужден сосредоточиться враг

Россияне продолжают давить в сторону Покровска и Мирнограда, пытаясь получить контроль над кольцевой трассой, которая замыкает Днепропетровскую и Донецкую области в части обеспечения фронтовой и гражданской логистики.

В Покровске и Мирнограде до сих пор остается большое количество людей. Эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что россияне систематически продвигаются на несколько сотен метров. Однако вскоре сосредоточатся на внутренних проблемах.

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На чем вскоре будет вынужден сосредоточиться враг

Оккупанты пытаются концентрировать имеющиеся силы и средства, чтобы обеспечить продвижение на Покровском направлении. Они также понимают, что им не удастся выполнить поставленную задачу: рядом операций вытеснить ВСУ из Курской области в 2024 году.

Со временем будут вынуждены осознать, что Курщина, возможно, не является "Яйцом Кощея" с той же иглой, но это точно значительно ближе к ящику, в котором она находится, чем успехи на территории Украины, в частности оперативного характера,

– отметил Иван Варченко.

Боевые действия на Курщине больше всего влияют на путинский режим. Россияне будут вынуждены оттягивать войска с определенных участков фронта или проводить массовую мобилизацию. В результате которой также будут перетягивать более опытные подразделения, чтобы ускорить освобождение территории. Это потребует дополнительных ресурсов и слома парадигм, которые исповедуют оккупанты.

Врагу нужно будет выбирать между Курской областью и Донецкой областью. Военнослужащий ВСУ предположил, что пока Кремль не будет обращать внимания на внутренние проблемы, но под влиянием серьезных аргументов и обстоятельств сконцентрируется на российской территории и продвижение по Украине станет второстепенным. Пока же будут пытаться достичь оперативных успехов.

Бои на Курщине: смотрите на карте