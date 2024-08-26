У Покровську й Мирнограді досі залишається велика кількість людей. Експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що росіяни систематично просуваються на кількасот метрів. Однак невдовзі зосередяться на внутрішніх проблемах.

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На чому невдовзі буде змушений зосередитися ворог

Окупанти намагаються концентрувати наявні сили та засоби, щоб забезпечити просування на Покровському напрямку. Вони також розуміють, що їм не вдасться виконати поставлене завдання: низкою операцій витіснити ЗСУ з Курської області у 2024 році.

З часом будуть змушені усвідомити, що Курщина, можливо, не є "Яйцем Кощія" з тією самою голкою, але це точно значно ближче до скриньки, у якій вона знаходиться, аніж успіхи на території України, зокрема оперативного характеру,

– наголосив Іван Варченко.

Бойові дії на Курщині найбільше впливають на путінський режим. Росіяни будуть змушені відтягувати війська з певних ділянок фронту або проводити масову мобілізацію. Унаслідок якої також перетягуватимуть більш досвідчені підрозділи, аби прискорити звільнення території. Це потребуватиме додаткових ресурсів та зламу парадигм, які сповідують окупанти.

Ворогу потрібно буде обирати між Курською областю та Донеччиною. Військовослужбовець ЗСУ припустив, що поки Кремль не звертатиме уваги на внутрішні проблеми, але під впливом серйозних аргументів та обставин сконцентрується на російській території і просування по Україні стане другорядним. Наразі ж намагатимуться досягти оперативних успіхів.

Бої на Курщині: дивіться на карті