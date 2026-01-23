Ломают зубы об оборону ВСУ: боец раскрыл роковой просчет России на Покровском направлении
- На Покровском направлении ситуация остается сложной. Враг сейчас осуществляет перегруппировку.
- Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко прокомментировал бои на Покровском направлении.
Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Враг сейчас накапливает резервы на этом участке фронта.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что у врага идет перегруппировка как на Покровском, так и на Запорожском направлениях. Они подтягивают дополнительные силы.
Что происходит на Покровском направлении?
По словам Мусиенко, оккупанты явно рассчитывали на более легкий ход боев в агломерации Покровск – Мирноград. Боевые действия здесь стали сильно кровопролитными для захватчиков.
Нам удалось связать вражеские войска. Мы не дали им стремительно захватить всю агломерацию и создать плацдарм для наступления на Днепропетровщину,
– сказал Мусиенко.
Конечно, противник имеет определенные тактические успехи. Серая зона расширяется, но Силы обороны еще имеют возможность осуществлять логистику на этом участке. Устойчивость фронта сохраняется.
Потери России: кратко
- По состоянию на 22 января Россия потеряла более 1 миллиона 230 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11596 танков, 23943 боевые бронированные машины, 36516 артиллерийских систем и т.п.
- Недавно операторы полка "Рейд" Сил беспилотных систем уничтожили важную для врага станцию радиотехнической разведки "Артикул-С". Оккупанты используют ее для выявления сетей связи и управления подразделений Сил обороны Украины.
- ВМС и СБУ ударили по российскому заводу "Атлант Аэро" в Таганроге. Удалось серьезно повредить производственные мощности.