Ломают зубы об оборону ВСУ: боец раскрыл роковой просчет России на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Враг сейчас накапливает резервы на этом участке фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что у врага идет перегруппировка как на Покровском, так и на Запорожском направлениях. Они подтягивают дополнительные силы.

Что происходит на Покровском направлении?

По словам Мусиенко, оккупанты явно рассчитывали на более легкий ход боев в агломерации Покровск – Мирноград. Боевые действия здесь стали сильно кровопролитными для захватчиков.

Нам удалось связать вражеские войска. Мы не дали им стремительно захватить всю агломерацию и создать плацдарм для наступления на Днепропетровщину,

– сказал Мусиенко.

Конечно, противник имеет определенные тактические успехи. Серая зона расширяется, но Силы обороны еще имеют возможность осуществлять логистику на этом участке. Устойчивость фронта сохраняется.

