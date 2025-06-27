На Покровском направлении россияне создавали группировку из около 111 тысяч солдат, – Сырский

Александр Сырский побывал на Покровском направлении. На всей 1200-километровой протяженности фронта там горячее всего. Главком рассказал о ситуации там.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Ситуация на фронте сегодня

На Покровском направлении ежедневно происходит не менее 50 боевых столкновений.

Именно на этом направлении россияне создавали наиболее численную группировку – около 111 тысяч личного состава. (...) Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки – отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем,

– написал Сырский.

Главнокомандующий высмеял пропагандистские заявления россиян.

Ранее Путин говорил, мол, где ступит нога российского солдата, там уже территория России. Андрей Сибига тогда сказал, что диктатору плевать на те оторванные ноги россиян, которые валяются по всему Донбассу и не только там.

Противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донецкой области. Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить печально известную "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-"победе",

– объяснил Сырский цель врага.

Главнокомандующий пообщался с украинскими бойцами в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и на следующих линиях обороны, поблагодарил воинов за храбрость и профессионализм.

Он провел совещания в подразделениях ВСУ и Нацгвардии. Сырский заверил, что выяснил все проблемные моменты, в деталях изучил оперативную обстановку и отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонительных задач.