Покупая российскую нефть и газ, вы финансируете убийства украинцев, – Зеленский Европе
7 апреля 2022 , 14:06Читати новину українською
Источник:фейсбук Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 7 апреля мощным роликом обратился к Европе. Президент подчеркнул: "покупая российскую нефть и газ, вы финансируете убийства украинцев".
Украинский лидер призвал прекратить кормить российскую военную машину. Необходимо действовать решительно.
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Покупая российскую нефть и газ, вы финансируете убийства украинцев. Действуйте решительнее. Хватит кормить российскую военную машину,
– подчеркнул Зеленский.
Роберта Мецола – президент Европарламента также заявила, что зависимость ЕС от энергоресурсов Кремля – это финансирование войны в Украине.
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