Как безопасно хранить дома горючее для генератора: советы от ЦСК

Из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры большинство регионов Украины имеют проблемы со светом. Украинцы массово начинают скупать альтернативные источники электроснабжения.

В условиях отсутствия света украинцам приходится часто пользоваться генераторами. Но в ЦСК отмечают, что не следует пренебрегать безопасностью, ведь она зависит и от условий хранения горючего.

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Как хранить горючее дома

Как отмечается, заводской бензин с содержанием этанола до 5% может храниться до года. Вместо этого бензин из мини-НПЗ можно хранить не дольше месяца.

А вот бензин с большим содержанием этанола (свыше 30%) вообще не годится для длительного хранения.

Советы для безопасного хранения горючего: Фото / SPRAVDI

Как выбрать генератор: главное