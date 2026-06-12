Ему удалось выжить. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о покушении на Пинчука?

В селе Щапово под Москвой вечером 12 июня произошло покушение на бывшего главу так называемого "Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики" Андрея Пинчука.

По данным прокремлевского издания "Царьград", взрыв в доме прогремел после того, как в помещение, возможно, была доставлена посылка с детонатором. Там отмечается, что инцидент произошел в момент нахождения в доме Андрея Пинчука, который якобы успел среагировать на угрозу и спрятаться за бронированной дверью.

По этой версии, именно это могло спасти ему жизнь, тогда как его семья находилась в другой части здания.

Дом Пинчука / Фото росСМИ

Глава "Царьграда" Константин Малофеев подтвердил покушение и назвал Пинчука своим "другом с 2014 года".

Произошел подрыв взрывного устройства с поражающими элементами. Господь уберег его. Враг перешел к точечной ликвидации лучших – тех, кто умеет побеждать и знает, как одержать победу. Слава Богу, кавалер двух орденов Мужества, полковник Пинчук, остается в строю. Но ситуация становится все более напряженной. Масштабы террора растут. Спасают только личный профессионализм и Господь Бог. Терпеть это дальше нельзя. Войну пора заканчивать. Победой,

– заявил он.

В то же время в российском информационном пространстве существует несколько различных трактований произошедшего. Z-каналы продвигают другую версию событий, утверждая, что "заминировали другой объект, но замысел не сработал".

При этом ни одна из озвученных версий пока не имеет официального подтверждения со стороны российских силовых структур или следствия.

Кто такой Андрей Пинчук?

Андрей Пинчук – российский силовик и чиновник. До 2012 года он служил в структурах так называемого "Министерства государственной безопасности" непризнанного Приднестровья, после чего переехал в Москву.

Впоследствии он принимал участие в событиях, связанных с аннексией Крыма Россией в 2014 году. После этого Пинчук был назначен руководителем так называемого "Министерства государственной безопасности "Донецкой народной республики"" и находился на этой должности около года.

Позже он вернулся в Москву и продолжил деятельность в российском информационно-политическом пространстве в качестве эксперта и комментатора. Также сообщается о его участии в полномасштабном вторжении России в Украину.

Кроме того, Пинчук известен как автор публикаций и книг, в которых он анализирует ход войны против Украины с пророссийских позиций. Его деятельность связывают с силовыми структурами и оккупационными администрациями, которые Россия создала на захваченных территориях Украины.