В покушении на Ермолаева подозревают украинку, проживающую в Германии, – СМИ

Правоохранительные органы Монако установили личность человека, подозреваемого в совершении взрыва возле дома бизнесмена Вадима Ермолаева. Речь идет о женщине украинского происхождения, проживающей в Германии и, возможно, намеренно маскировавшейся под мужчину.

Суд княжества уже выдал европейский ордер на ее арест, а также инициировал международный розыск через Интерпол. Об этом пишет Le Figaro.

Смотрите также : В покушении на Ермолаева в Монако подозревают "украинский след": СМИ выдвинули предположение, кто за этим стоит

Кем оказалась подозреваемая?

По информации французских СМИ, подозреваемая – женщина около 30 лет украинского происхождения, проживающая в Германии. Сначала правоохранители полагали, что взрывчатку заложил мужчина, однако в ходе расследования пришли к выводу, что виновница могла намеренно маскироваться, чтобы затруднить свою идентификацию.

Как установило следствие, в день взрыва подозреваемая несколько раз проводила разведку местности, внимательно наблюдая за районом возле дома бизнесмена. Впоследствии она заметила семью Ермолаева недалеко от площади де Мюлен и начала следить за ней.

Женщина опередила семью, подошла к дому, поднялась по лестнице к входу и оставила у дверей сумку со взрывным устройством. После этого она быстро покинула место происшествия, однако продолжала наблюдать, зайдут ли люди в здание.

Следователи полагают, что когда члены семьи начали заходить внутрь, подозреваемая дистанционно привела взрывчатку в действие с помощью устройства, похожего на пульт дистанционного управления. Первым в дом вошел 13-летний мальчик, а взрыв произошел именно в тот момент, когда мимо оставленной сумки проходила спутница бизнесмена Анна Насобина.

В результате три человека получили тяжелые ранения. Сам Вадим Ермолаев не пострадал. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, а полиция сразу же начала масштабное расследование.

Прокуратура Монако сообщила, что личность подозреваемой удалось установить менее чем через сутки после преступления. Уже через 36 часов после взрыва был подготовлен ордер на ее арест, а впоследствии выдано так называемое "красное уведомление" Интерпола, которое используется для международного розыска лиц.

В настоящее время расследование ведут трое следственных судей. Подозреваемой инкриминируют покушение на умышленное убийство, использование взрывного устройства в общественном месте, соучастие в преступлении и преступный сговор. Правоохранители продолжают устанавливать возможных сообщников и мотивы организации взрыва.

Напомним, французские следователи рассматривают несколько версий мотивов покушения на украинского бизнесмена, среди которых особое внимание уделяют возможным конфликтам в теневых бизнес-структурах.

Одной из рабочих версий следствия является причастность лиц, связанных с нелегальными финансовыми схемами и так называемыми днепровскими колл-центрами. В материалах расследования упоминается, что это направление бизнеса могло быть источником длительных конфликтов интересов между различными группами влияния.

Отдельно правоохранители проверяют информацию о возможных связях с криминальным миром, который мог действовать через посредников в Европе. Также следствие не исключает версию личных или деловых споров, которые могли перерасти в организацию покушения.

На данный момент все версии остаются открытыми, а следователи продолжают устанавливать организаторов и непосредственных исполнителей нападения.