Суд князівства вже видав європейський ордер на її арешт, а також ініціював міжнародний розшук через Інтерпол. Про це пише Le Figaro.

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Ким виявилася підозрювана?

За інформацією французьких медіа, підозрюваною є жінка віком близько 30 років українського походження, яка проживає в Німеччині. Спочатку правоохоронці вважали, що вибухівку заклав чоловік, однак у ході розслідування дійшли висновку, що винуватиця могла навмисно маскуватися, щоб ускладнити її ідентифікацію.

Як встановило слідство, у день вибуху підозрювана кілька разів проводила розвідку місцевості, уважно спостерігаючи за районом біля будинку бізнесмена. Згодом вона помітила сім'ю Єрмолаєва неподалік площі де Мюлен та почала стежити за нею.

Жінка випередила родину, підійшла до будинку, піднялася сходами до входу та залишила біля дверей сумку з вибуховим пристроєм. Після цього вона швидко залишила місце події, однак продовжувала спостерігати, чи зайдуть люди до будівлі.

Слідчі вважають, що коли члени родини почали заходити всередину, підозрювана дистанційно привела вибухівку в дію за допомогою пристрою, схожого на пульт дистанційного керування. Першим до будинку увійшов 13-річний хлопчик, а вибух стався саме тоді, коли повз залишену сумку проходила партнерка бізнесмена Анна Насобіна.

Унаслідок цього троє людей зазнали тяжких поранень. Сам Вадим Єрмолаєв не постраждав. Медики надали його близьким потерпілим необхідну допомогу, а поліція одразу розпочала масштабне розслідування.

Прокуратура Монако повідомила, що особу підозрюваної вдалося встановити менш ніж за дві доби після злочину. Вже через 36 годин після вибуху було підготовлено ордер на її арешт, а згодом видано так зване "червоне повідомлення" Інтерполу, яке використовується для міжнародного розшуку осіб.

Наразі розслідування ведуть троє слідчих суддів. Підозрюваній інкримінують замах на умисне вбивство, використання вибухового пристрою в громадському місці, співучасть у злочині та злочинну змову. Правоохоронці продовжують встановлювати можливих спільників і мотиви організації вибуху.

Нагадаємо, французькі слідчі розглядають кілька версій мотивів замаху на українського бізнесмена, серед яких окрему увагу приділяють можливим конфліктам у тіньових бізнес-структурах.

Однією з робочих версій слідства є причетність осіб, пов’язаних із нелегальними фінансовими схемами та так званими дніпровськими кол-центрами. У матеріалах розслідування згадується, що цей напрямок бізнесу міг бути джерелом тривалих конфліктів інтересів між різними групами впливу.

Окремо правоохоронці перевіряють інформацію про можливі зв’язки з кримінальним світом, який міг діяти через посередників у Європі. Також слідство не виключає версію особистих або бізнесових суперечок, що могли ескалувати до організації замаху.

Наразі всі версії залишаються відкритими, а слідчі продовжують встановлювати організаторів і безпосередніх виконавців нападу.