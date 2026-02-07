Есть два мотива: военнослужащий сказал, кто и почему мог совершить покушение на генерала Алексеева

В Москве неизвестный стрелял в генерал-лейтенанта минобороны России Владимира Алексеева. У него было много врагов в России. В частности, он мог стать ненужным Кремлю, потому что работал с ЧВК "Вагнера".

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко озвучил 24 Каналу мнение, что покушение на Алексеева может иметь два мотива. В частности, избавиться от всего, что связано с вагнеровцами, и обвинить в этом Украину.

Зачем Кремлю покушение на Алексеева?

Александр Мусиенко отметил, что Алексеев находится в должности с 2011 года. За это время можно было нажить много врагов. Прежде всего в России, исходя из конкуренции, которая существует в российских спецслужбах.

Он участвовал в различных операциях. В частности, Сирия, Африка. Алексеева подозревали в том, что он был одним из организаторов вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, когда впервые победил Дональд Трамп.

Также Алексеев занимался кураторством частной военной кампании "Вагнера", еще до руководства Евгения Пригожина. Была предварительная информация, что генерал-лейтенант минобороны России поддерживал взгляды Пригожина, что нужно было отправлять Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в отставки.

Россия поставила для себя задачу, что любое наследие вагнеровцев должно исчезнуть. Все, что связано с Пригожиным, должно уйти в тень. Это первая причина и мотив Кремля. Они просто воспользовались моментом. Лавров сразу начал искать украинский след и обвинять Украину в срыве переговоров,

– сказал военный.

То есть первый мотив – это устранить того, кто ненужен Кремлю. Второй – это возможность обвинить Украину. Накануне, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованы новые операции СБУ на территории России.

Впоследствии произошло покушение на Алексеева. Российские военные и лица, приближенные к Владимиру Путину, начинают рассказывать, что якобы Украине это выгодно, чтобы выйти из переговоров. Это попытка Москвы дискредитировать наше государство.

Покушение на российского генерала: что известно?