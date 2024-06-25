Украина начинает экстрадиционную процедуру в отношении подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова
Офис Генерального прокурора начал экстрадиционную процедуру в отношении подозреваемых в покушении на убийство казахского журналиста. Речь идет об Айдосе Садыкове.
Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева двое неизвестных пытались застрелить Айдоса Садыкова, когда тот заезжал во двор своего дома. Мужчина имеет в Украине статус беженца.
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Экстрадиция нападавших на Садыкова
Офис генпрокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Казахстана об экстрадиции двух человек, которых подозревают в особо тяжком преступлении.
Оба подозреваемых являются гражданами Казахстана. Они покинули территорию Украины в день совершения преступления,
– указали правоохранители.
Обоим сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц и объявлено в международный розыск.
Стоит указать, что после нападения Садыков находится в глубокой коме. По словам жены, врачи дают 0,01%, что все будет хорошо.
В то же время ранее Генпрокуратура Казахстана заявила о задержании подозреваемого в покушении на Садыкова. Мужчина якобы "самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан".