Украина не имеет никакого отношения к нападению на генерала Алексеева, – Сибига
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не причастна к покушению на российского генерала Владимира Алексеева.
- Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в организации нападения, но Сибига это отрицал, отметив, что это может быть попытка сорвать мирные переговоры.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии агентству Reuters заявил, что Украина не причастна к покушению на первого заместителя начальника ГРУ Генштаба России, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. На него было совершено нападение в Москве.
Об этом сообщает Reuters.
Как Сибига прокомментировал нападение на Алексеева?
Как отмечает агентство, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в организации нападения на генерала Алексеева, заявив, что таким образом Украина якобы пытается сорвать мирные переговоры.
В ответ Сибига отметил в комментарии Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к этому нападению.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко озвучил 24 Каналу мнение, что покушение на Алексеева может иметь два мотива. Первый мотив – это устранить того, кто ненужен Кремлю. Второй – это возможность обвинить Украину.
Алексеев был куратором частной военной кампании "Вагнера", еще до руководства Евгения Пригожина. Вероятно, он поддерживал взгляды своего преемника, в частности, о необходимости отставки российского военного командования.
Что известно о попытке убийства генерала Алексеева?
в пятницу, 6 февраля, на Волоколамском шоссе в Москве, возле жилого дома, где живет Алексеев, на него напали с пистолетом. Впоследствии следователи уточнили, что в него стреляли из пистолета прямо в жилом доме.
Нападавший, вероятно, ждал генерала и совершил несколько выстрелов на выходе из дома. Алексеев выжил, ему оказывается медицинская помощь.
Российская полиция уже открыла уголовное производство по статьям о покушении на убийство и незаконный оборот оружия. Нападавшего еще ищут.