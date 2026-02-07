Об этом сообщает Reuters.

Как Сибига прокомментировал нападение на Алексеева?

Как отмечает агентство, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в организации нападения на генерала Алексеева, заявив, что таким образом Украина якобы пытается сорвать мирные переговоры.

В ответ Сибига отметил в комментарии Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к этому нападению.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко озвучил 24 Каналу мнение, что покушение на Алексеева может иметь два мотива. Первый мотив – это устранить того, кто ненужен Кремлю. Второй – это возможность обвинить Украину.

Алексеев был куратором частной военной кампании "Вагнера", еще до руководства Евгения Пригожина. Вероятно, он поддерживал взгляды своего преемника, в частности, о необходимости отставки российского военного командования.

Что известно о попытке убийства генерала Алексеева?