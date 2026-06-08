"Оценка моей работы": Юсов отреагировал на очередное покушение россиян
Андрей Юсов прокомментировал разоблачение очередной попытки покушения на его жизнь, организованной российскими спецслужбами. По его словам, такие действия врага свидетельствуют об эффективности работы украинской разведки.
Об этом представитель ГУР и заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов написал на собственной странице в фейсбуке.
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Что сказал Юсов о предотвращении покушения на его жизнь?
Юсов поблагодарил сотрудников Департамента уголовного розыска, следователям Главного следственного управления Нацполиции, Офиса генерального прокурора и всех представителей Сил обороны, которые были привлечены к спецоперации. По его словам, именно благодаря их профессиональной работе удалось сорвать планы российских спецслужб.
Представитель ГУР отметил, что Россия продолжает использовать террористические методы, а ее мишенью может стать любой украинец – как военные, которые ежедневно рискуют жизнью на фронте, так и гражданские, которые страдают от ракетных и дроновых атак.
Кроме того, Юсов отметил, что воспринимает очередную попытку покушения как свидетельство эффективности своей работы в Главном управлении разведки и Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Значит, мы все делаем правильно, и это донимает российским оккупантам,
– подчеркнул он.
Юсов также поблагодарил всех, кто помог сохранить ему жизнь, подчеркнув, что каждое преступление, которое удалось предотвратить, означает не только спасенные жизни сегодня, но и недопущение новых преступлений в будущем.
Напомним, украинские правоохранители заказному убийству чиновника ГУР Минобороны Андрея Юсова и задержала в Киеве агента российских спецслужб. За ликвидацию украинского военного руководителя ему обещали 100 тысяч долларов, из которых 10 тысяч он уже получил в качестве аванса.
Следствие установило, что 38-летнего киевлянина завербовали российские спецслужбы. Мужчина, который ранее имел судимость за имущественные преступления, собирал информацию о маршрутах передвижения, место жительства и график работы чиновника.
После сбора данных подозреваемый планировал организовать убийство с помощью FPV-дрона и искал исполнителя с соответствующими навыками. Для конспирации участники использовали строительную терминологию: убийство называли "работой" или "стройкой", заказчика – "прорабом", а оружие – "инструментом" или "цементом".
К слову, с начала года это уже второе покушение на жизнь Юсова. В феврале правоохранители Украины и Молдовы разоблачили преступную группировку, которая действовала под контролем российских спецслужб и готовила покушения на известных украинских и иностранных граждан. В рамках спецоперации задержали десять подозреваемых, а также изъяли оружие, взрывчатку и другие доказательства их противоправной деятельности.