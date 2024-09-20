Российская пропаганда уже даже успела обвинить Украину в якобы подготовке покушения. Однако Украина отвергает свою причастность. Подробнее о покушениях на Трампа 24 Каналу рассказал проректор Украинского католического университета, эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский.

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Покушения на Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пережил уже две попытки покушения. Исполнитель последнего – якобы имел проукраинские взгляды. Райан Уэсли Рут критиковал Трампа и в своих соцсетях активно поддерживал Украину – даже красил волосы в желто-голубой и якобы привлекал иностранных добровольцев на войну в Украину.

Я склонен считать, что – эпизодическая вещь. Она неприятная, но ее просто надо. Я удивлен, как наша дипломатическая служба вела себя с этим вопросом: не будоражила слишком сильно и апеллировала, что американские спецслужбы и полиция должны дать этому правильную квалификацию, ведь человек является нездоровым,

– отметил Дмитрий Шеренговский.

Хотя российская пропаганда сразу подхватила тему с якобы проукраинским мужчиной, что стрелял в Дональда Трампа, однако украинская сторона четко дала понять, что это не наших рук дело.

Интересно! В интервью Fox News Digital Дональд Трамп Трамп заявил, что подозреваемый "поверил риторике Байден и Харрис и действовал в соответствии с ней". Мол, из-за слов демократов в него стреляли.

"К сожалению, ситуация в США настолько горячая, что видим уже не первую попытку покушения на Трампа. Думаю, гонки будут очень жесткими и подобные истории мы еще увидим неоднократно. Но сейчас нам важно придерживаться позиции, которой мы придерживаемся", – подытожил эксперт по международным вопросам.