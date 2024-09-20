Російська пропаганда вже навіть встигла звинуватити Україну у нібито підготовці замаху. Однак Україна відкидає свою причетність. Детальніше про замахи на Трампа 24 Каналу розповів проректор Українського католицького університету, експерт з міжнародних питань Дмитро Шеренговський.

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Замахи на Дональда Трампа

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пережив уже дві спроби замаху. Виконавець останнього – нібито мав проукраїнські погляди. Підозрюваний Раян Веслі Рут критикував Трампа та у своїх соцмережах активно підтримував Україну – навіть фарбував волосся у жовто-блакитний та буцімто залучав іноземних добровольців на війну в Україну.

Я схильний вважати, що – епізодична річ. Вона неприємна, але її просто треба. Я здивований, як наша дипломатична служба поводилась з цим питанням: не розбурхувала занадто сильно і апелювала, що є американські спецслужби та поліція мають дати цьому правильну кваліфікацію, адже людина є нездоровою,

– зазначив Дмитро Шеренговський.

Хоч російська пропаганда одразу підхопила тему з нібито проукраїнським чоловіком, що стріляв у Дональда Трампа, однак українська сторона чітко дала зрозуміти, що це не наших рук справа.

Цікаво! В інтерв'ю Fox News Digital Дональд Трамп заявив, що підозрюваний "повірив риториці Байден і Гарріс і діяв відповідно до неї". Мовляв, через слова демократів у нього стріляли.

"На жаль, ситуація у США є настільки гарячою, що бачимо вже не першу спробу замаху на Трампа. Думаю, перегони будуть дуже жорсткими і подібні історії ми ще побачимо неодноразово. Але наразі нам важливо дотримуватися позиції, якої ми дотримуємося", – підсумував експерт з міжнародних питань.