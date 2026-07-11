О новых подробностях дела рассказал генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, сообщает Le Figaro.

Как продвигается расследование покушения на Ермолаева?

На данный момент ни одна из версий не является приоритетной – ни в отношении происхождения взрывчатки, ни в отношении мотива атаки.

Расследование продолжается, оно может измениться, если украинская сторона и другие страны предоставят информацию коллегам в Монако.

Мы все еще находимся на этапе сбора доказательств: будь то в отношении бомбы, будь то в отношении использованного взрывчатого вещества – это то, чего у нас пока нет,

– пояснил Тибо.

По факту содеянного рассматриваются статьи "покушение на убийство", "установка взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом", а также "преступный сговор".

Возможный украинский след в деле Тибо комментировать не стал, однако отметил, что провел длительное видеосовещание со своим коллегой из Киева.

Генеральный прокурор Монако также сообщил о состоянии здоровья пострадавших. Все они – Вадим Ермолаев, его жена и сын – до сих пор находятся в больницах. Мальчика удалось допросить, женщина находится в критическом состоянии. Сам Ермолаев же недавно пришел в сознание, однако он пока не может давать показания.

Как Украина может быть связана с покушением на олигарха?

В СМИ сначала писали о возможной причастности к делу СБУ. Не исключали даже версии о незаконных днепровских колл-центрах.

Позже стали известны новые подробности. Подозрение в установке взрывчатки получила украинка Анастасия Березовская – ее объявили в международный розыск.

Однако 6 июля тело женщины нашли под Киевом. После этого арестовали двух подозреваемых в убийстве Березовской – ими оказались бывший полицейский Виталий Жикович и сотрудник ГУР Владислав Реута. В настоящее время они находятся под стражей без права освобождения под залог.