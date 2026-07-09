Об этом сообщило "Суспильне ".

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Что решил суд?

Вторым подозреваемым является бывший сотрудник правоохранительных органов Виталий Жикович. По словам прокурора, он является уроженцем Азербайджана.

Сторона обвинения настаивала на применении меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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