Об этом сообщило "Суспильне ".
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Что решил суд?
Вторым подозреваемым является бывший сотрудник правоохранительных органов Виталий Жикович. По словам прокурора, он является уроженцем Азербайджана.
Сторона обвинения настаивала на применении меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google