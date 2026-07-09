Про це повідомило Суспільне.

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Що вирішив суд?

Другим підозрюваним є колишній правоохоронець Віталій Жикович. За словами прокурора, він є уродженцем Азербайджану.

Сторона обвинувачення наполягала на запобіжному заході у вигляді взяття підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Натомість сторона захисту просила суд застосувати цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Адвокат підозрюваного Іванов заявив, що його підзахисний не визнає своєї вини. за його словами, Жикович знайомий з іншим фігурантом справи Владиславом Реутом, бо вони "працювали на захист України".

Іванов також розповів журналістам, що у 2014 році Жикович перебував "Правому секторі", а у 2022 році добровільно став до територіальної оборони. Згодом він проходив службу в СБУ, звідки був звільнений.

Адвокат прокоментував слова правоохоронців про підвальне приміщення в будинку Жиковича, яке назвали можливою "кімнатою тортур". За словами Іванова, підвал слугував укриттям під час атак, а знайдені сокира та лопата призначалися для того, щоб у разі руйнування будівлі люди могли "відкопатись" з-під завалів.