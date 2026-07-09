Про це повідомило Суспільне.
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Що вирішив суд?
Другим підозрюваним є колишній правоохоронець Віталій Жикович. За словами прокурора, він є уродженцем Азербайджану.
Сторона обвинувачення наполягала на запобіжному заході у вигляді взяття підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Натомість сторона захисту просила суд застосувати цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Адвокат підозрюваного Іванов заявив, що його підзахисний не визнає своєї вини. за його словами, Жикович знайомий з іншим фігурантом справи Владиславом Реутом, бо вони "працювали на захист України".
Іванов також розповів журналістам, що у 2014 році Жикович перебував "Правому секторі", а у 2022 році добровільно став до територіальної оборони. Згодом він проходив службу в СБУ, звідки був звільнений.
Адвокат прокоментував слова правоохоронців про підвальне приміщення в будинку Жиковича, яке назвали можливою "кімнатою тортур". За словами Іванова, підвал слугував укриттям під час атак, а знайдені сокира та лопата призначалися для того, щоб у разі руйнування будівлі люди могли "відкопатись" з-під завалів.