В покушении на Ермолаева подозревают "украинский след": СМИ выдвинули предположение, кто за этим стоит

Расследование покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако продолжается. Операцию, предположительно, могла организовать СБУ.

Об этом со ссылкой на данные нескольких собственных независимых источников пишет французское издание Le Figaro.

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Кто может быть причастен к покушению на Ермолаева?

Во время пресс-конференции 30 июня генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что власти княжества в сотрудничестве с французскими коллегами продолжают розыск мужчины, который попал в камеры наблюдения и может быть причастен к взрыву.

Он также сообщил, что в ближайшее время, судя по задействованным ресурсам, может произойти его задержание. Предполагается, что подозреваемый направлялся в сторону Италии.

Генеральный прокурор не комментировал вопрос о возможных сообщниках взрывателя или организаторах взрыва, однако отметил, что в настоящее время продолжается идентификация преступника.

При этом издание в своем материале отмечает, что главной версией, которую рассматривают следователи, является операция, спланированная Службой безопасности Украины.

Кроме того, собеседники Le Figaro также подчеркнули, что нападение якобы стало лишь "предупреждением", а не покушением на убийство.

"24 Канал" обратился за официальным комментарием по поводу ситуации в пресс-службу СБУ. В случае получения ответа мы обязательно обновим материал.

Отметим, что в результате взрыва в Монако 29 июня серьезно пострадали олигарх Вадим Ермолаев и его семья. В частности, жене бизнесмена ампутировали обе ноги.

Напомним также об еще одной версии расследования. Европейские правоохранители, по данным СМИ, не исключали причастность к инциденту криминальных кругов из Днепра и возможную связь с нелегальными колл-центрами. В связи с этим направлением упоминают и сына предпринимателя Артура Ермолаева, которого ранее задерживали на Кипре по запросу Интерпола.