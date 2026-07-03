Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на немецкие правоохранительные органы.

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Что нашли во время обыска?

В совместном заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и земельной криминальной полиции земли Гессен отмечается, что правоохранители провели обыск в квартире украинки в районе Майн-Таунус.

Помимо квартиры, следователи обыскали и изъяли автомобиль, которым пользовалась женщина. Все собранные доказательства уже переданы правоохранительным органам Монако.

По информации Der Spiegel, среди основных версий следствия в настоящее время рассматривают связь с организованной преступностью или личный мотив.

Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако произошел мощный взрыв, в результате которого тяжело пострадали три человека – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями, его спутница Анна Насобина и 13-летний подросток.

По версии следствия, незадолго до взрыва неизвестное лицо оставило на месте пакет со взрывным устройством.

3 июля Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую – ее подозревают в причастности к покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Французские СМИ сообщили, что следователи вышли на женщину благодаря видео с камер наблюдения, а также указанию свидетеля, который пересекался с ней до инцидента. По словам правоохранителей, подозреваемая несколько раз приезжала на место преступления 26 и 27 июня, проводя разведку.

В ходе расследования также стало известно, что она пользовалась арендованным автомобилем с немецкими номерами.