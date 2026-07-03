Про це повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на німецькі правоохоронні органи.

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Що знайшли під час обшуку?

У спільній заяві прокуратури Франкфурта-на-Майні та земельної кримінальної поліції землі Гессен зазначається, що правоохоронці провели обшук у помешканні українки в районі Майн-Таунус.

Окрім квартири, слідчі обшукали та вилучили автомобіль, яким користувалася жінка. Усі зібрані докази вже передали правоохоронним органам Монако.

За інформацією Der Spiegel, серед основних версій слідства наразі розглядають зв'язок із організованою злочинністю або приватний мотив.

Нагадаємо, ввечері 29 червня біля входу до житлового будинку в Монако стався потужний вибух, унаслідок якого тяжко постраждали троє людей – підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця Анна Насобіна та 13-річний підліток.

За версією слідства, незадовго до вибуху невідома особа залишила на місці пакет із вибуховим пристроєм.

3 липня Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) оголосила в розшук 39-річну українку Анастасію Березовську – її підозрюють у причетності до замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Французькі ЗМІ повідомили, що слідчі вийшли на жінку завдяки відео з камер спостереження, а також вказівці від свідка, який перетинався з нею до інциденту. За словами правоохоронців, підозрювана кілька разів приїжджала до місця злочину 26 та 27 червня, проводячи розвідку.

Під час розслідування також стало відомо, що вона користувалася орендованим автомобілем із німецькими номерами.